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الخميس، 04-01-2024 07:14 م

أمسية قصصية في منتدى نايف أبوعبيد الثقافي بإربد

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى نايف أبوعبيد الثقافي في إربد، بالتعاون مع منتدى الفكر الاشتراكي مساء اليوم الخميس، أمسية قصصية للروائي محمود مصلح، بحضور أدباء ومثقفين وجمع من المهتمين.

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وخلال الأمسية التي أدارها الأديب موسى النعواشي، قرأ الروائي مصلح مجموعة من القصص القصيرة جدًا تناول خلالها الواقع المرير الذي تعيشه الأمة نتيجة الأحداث الدامية في فلسطين وفي قطاع غزة، وحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرضه.

 

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