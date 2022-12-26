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الإثنين، 26-12-2022 09:52 ص

أمطار غزيرة تداهم بلدات في القويرة-صور

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الوكيل الاخباري- تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من المملكة إلى تشكل سيول داهمت مناطق مختلفة في  القويرة 

وأكد رئيس بلدية القويرة الجديدة فلاح الخضيرات في منشور على الصفحة الرسمية للبلدية في "فيسبوك" أنه تم الكشف على كافة مناطق اللواء والتعامل مع مداهمات السيول والامطار الغزيرة التي شهدتها مناطق لواء القويرة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ونوه إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والاودية وعدم التردد بالاتصال مع فريق الطوارئ في البلدية على مدار ٢٤ ساعة لخدمتكم  ٠٧٨٠٧٤٧٠٨٠

وكان قد أوعز رئيس بلدية القويرة الجديدة فلاح الخضيرات لكوادر البلدية بتشكيل فريق الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي والامطار الغزيرة التي تشهدها منطقة القويرة .

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