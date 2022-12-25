مديرية الأمن العام تحذر وتؤكد على أخذ الحيطة والحذر

الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع النصائح والإرشادات الصادرة عن المديرية والجهات المختصة، خلال المنخفض الجوي المتوقع صباح يوم غد الإثنين وما قد يرافقه من غزارة في الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.



وشددت المديرية على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، وضرورة مراعاة الاستخدام الأمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.



مؤكدة على ضرورة عدم الاقتراب من مجاري السيول ومناطق تجمع المياه التي من المتوقع أن يرتفع منسوبها، مع تشكل رياح نشطة السرعة من المتوقع أن تصل ما بين 50- 60 كم/ساعة.



ودعت مديرية الأمن العام إلى أخذ الإرشادات والتحذيرات الصادرة عن المديرية على محمل الجد والتقيد بها حرصاً على سلامة الجميع، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن الأرصاد الجوية، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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