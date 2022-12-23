زراعة عجلون تدعو لاستثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي

الوكيل الاخباري - ساهمت الأمطار التي شهدتها مناطق محافظة عجلون خلال الأيام الماضية في تشجيع المزارعين لحراثة أراضيهم وزراعتها بالبقوليات.

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وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي أن المحافظة سجلت أعلى نسبة هطول مطري على مستوى المملكة الأمر الذي أنعش آمال المزارعين بأهمية استثمار الأمطار في الزراعة وتوفير موسم زراعي جيد يخفف الأعباء الاقتصادية والالتزامات المترتبة عليهم.



وأشار إلى أهمية الأمطار في إنجاح زراعة المحاصيل الشتوية في الأراضي التي جهزت وسقاية الأشجار وتوفير مخزون مائي للأودية والينابيع والسدود وإدامة الحياة النباتية و نمو الأزهار وإدامة خضرة الأشجار خصوصا البرية.

