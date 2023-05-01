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الإثنين، 01-05-2023 04:53 م

أمناء جامعة الطفيلة ومجلس المحافظة يبحثان الخطط والبرامج التنموية

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الوكيل الإخباري- بحث رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية برئاسة الدكتور راتب العوران ورئيس وأعضاء مجلس محافظة الطفيلة، مدى مساهمة الجامعة في إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج التي من شأنها النهوض بمستويات القطاعات التنموية المختلفة، ومنها قطاع التربية والتعليم.

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كما بحث اللقاء الذي حضره رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر المعايطة، المشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لأبرز المشاكل والعقبات التي تعترض التطور التنموي في المحافظة.


وأكد الدكتور العوران أن الجامعة كانت وما زالت جزءا لا يتجزأ من مجتمع الطفيلة، ويقع على عاتقها التعاون مع مختلف مؤسساته، مشيرا إلى استعداد الجامعة التام للتعاون وتقديم كل سبل الدعم للبرامج التنموية كافة، وتبني الأفكار البناءة التي تدفع عجلة التنمية إلى الأمام.


بدوره، أشار رئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة إلى دور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي، والتي تعد شريكا استراتيجيا محوريا في البرامج التنموية في المحافظة.

 




 

 


 

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