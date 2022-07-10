أمين عام الصحة يتفقد المراكز الصحية في إربد والرمثا

الوكيل الإخباري - أكد امين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الاولية والاوبئة الدكتور رائد الشبول، اليوم الأحد، أن الوزارة وبتوجيهات من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لن تتوانى عن تقديم افضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الشبول، يرافقه مديرا صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، وصحة الرمثا الدكتور ظاهر بلص، للمراكز الصحية العاملة خلال فترة عطلة العيد في إربد والرمثا، حيث أطلع خلال الجولة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وهنأ الشبول الكوادر الطبية العاملة، بعيد الأضحى المبارك، مثمنا جهود الكوادر التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين خلال عطلة العيد.



وشدد على ضرورة تقديم خدمات الرعاية الصحية المثلى للمواطنين، في مختلف المراكز الصحية التابعة للوزارة.



وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ لضمان ديمومة العمل في المنشآت الطبية بمختلف مناطق المملكة.



واستمع الشبول إلى إيجاز مفصل حول الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وعدد الحالات التي تم التعامل معها خلال عطلة العيد، بالإضافة لعدد من المطالب والاحتياجات، موعزًا إلى المعنيين في الوزارة العمل على حلها واجراء اللازم بشكل دوري.



والتقى الشبول على هامش الزيارة عددا من المواطنين، الذين أشادوا بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية وبكفاءة الكوادر الطبية العاملة.