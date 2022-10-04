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الثلاثاء، 04-10-2022 03:40 م

أمين عام المياه يبحث مع وفد أميركي تحديات القطاع

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الوكيل الإخباري - بحث أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة اليوم الثلاثاء، مع فريق خبراء أميركي سبل تمكين قطاع المياه، ومواجهة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع، لا سيما تبادل الخبرات وبناء القدرات وإمكانية تطوير عمليات مركز التحكم والسيطرة.

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وأكد البطاينة، أهمية الشراكة الأردنية الأميركية وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمة، وتحقيق سرعة الاستجابة الفاعلة والسريعة، وتقليل زمن الاستجابة حال حدوث أي طارئ.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد تمرين مشترك حول إدارة الاستجابة للطوارئ، والمتوقع عقده خلال النصف الأول من العام المقبل، بهدف رفع الجاهزية وتقليل زمن الاستجابة في التعامل مع التحديات.


وأعرب البطاينة عن تقديره لجهود مديرية الأمن العام ومساهمتها في مساندة كوادر الوزارة خلال الحملات لضبط الاعتداءات على خطوط وشبكات المياه.


واطلع الفريق على مرافق مركز التحكم والسيطرة والتكنولوجيا الحديثة المتوفرة، في مجال حماية المنشآت الحيوية لقطاع المياه، وآليات التنسيق والخطط العملياتية للمركز والأعمال التي يقوم به العاملون في المركز على مدار الساعة.

 




 

 


 

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