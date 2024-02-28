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الأربعاء، 28-02-2024 01:25 م

أمين عام سلطة وادي الأردن يبحث مع الممثل الأعلى للوكالة اليابانية جايكا أوجه التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة أن قطاع المياه يعمل بكل امكانياته لتجاوز الاختلالات التي يواجهها نتيجة زيادة الضغط على مصادر المياه.

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وقال الحيصة خلال استقباله الممثل الأعلى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا تاكا هيرو سوزوكي بحضور ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)/ الأردن ياما موتو كورومي وعدد من أعضاء الوكالة، إن القطاع يعمل على إيجاد الحلول الفاعلة وتأمين المواطنين والمزارعين باحتياجاتهم ورفع كفاءة التزويد بالتعاون مع عدد من الأصدقاء والمانحين كالوكالة اليابانية. 

 

واستعرض الأمين العام أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المائية مشاريع الري وتطوير مصادر المياه كقناة الملك عبد الله والسدود التي تعد من المصادر الهامة للتزويد المائي ومياه الري. 

وأعرب المهندس الحيصة عن الشكر والتقدير للحكومة اليابانية والمؤسسات المانحة اليابانية والوكالة اليابانية للإنماء الدولي (JICA) لتقديمها عدد كبير من المساعدات والمنح والقروض خلال السنوات القليلة الماضية لمشاريع المياه والري مؤكدا ان الدعم الذي يتلقاه قطاع المياه سيسهم بشكل واضح في احداث نقلة نوعية في خدمات المياه وتأمين المزارعين باحتياجاتهم. 

 




 

 


 

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