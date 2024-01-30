التوثيق الملكي يعرض وثيقة مانشيت ميلاد الملك عبدالله الثاني

الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي على موقعه الإلكتروني، وثيقة تظهر المانشيت الرئيسي الذي يحتفي بميلاد وليّ عهد الملك الحسين، بعنوان "تصريحات ملكية أفضى بها الحسين المفدى حول مستقبل ولي عهده المعظم".

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وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة تحتوي على الصفحة الرئيسة للعدد رقم 7921 من صحيفة الدفاع الأردنية الصادر في الأول من شباط عام 1962 ميلادية، الموافق 26 شعبان 1381 للهجرة، وهو اليوم اللاحق لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



وبين المركز أن الوثيقة تظهر اهتمام جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بمستقبل ولي عهده وارتباطه بمستقبل الأردن وحرصه على تربية نجله الأكبر على الأصالة العربية والقيم النبيلة وتنشئته على مفاهيم خدمة الشعب الأردني، وأن يتلقى ولي عهده معرفة سياسية وعسكرية تعينه على خدمة بلده حين توليه مهامه ملكًا.



وأشار المركز إلى أن الوثيقة تضم مجموعةً من الأخبار المتصلة بالحدث، مثل توافد المهنئين إلى الديوان الملكي لتقديم التهاني لجلالة الملك الحسين وتثمينه لمشاعر المهنئين من مختلف المواقع والمناصب الداخلية والخارجية.



كما تشير الوثيقة إلى أن الملك الحسين، قرر إصدار عفو عام عن المحكومين في السجون احتفالاً بهذه المناسبة، وتبرعه بمبلغ 1500 دينار أردني لمستشفى فلسطين، حيث ولد نجله الأكبر.