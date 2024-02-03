السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 121 مليون م3

شهيدان و3 مصابين برصاص قناصة الاحتلال في حي النصر

استمرار الهجمات يدفع المزيد من سفن الحبوب بعيدا عن البحر الأحمر

الاحتلال يعتقل مدنيين في تل الهوى ويجبر آخرين على النزوح

التعليم العالي: بدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية غداً

الشرطة الفرنسية: 3 إصابات إثر هجوم بسكين في محطة قطارات بباريس

هزة ارضية تضرب ولاية أمريكية

اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت

أزمة البصل تضرب الأسواق العالمية.. ارتفاع صاروخي ونقص في المعروض

السبت، 03-02-2024 12:06 م

سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

WhatsApp Image 2024-02-03 at 11.59.55 AM (1)


الوكيل الإخباري - نفذت سلطة وادي الأردن مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات.

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة المياه والري في بيان، اليوم السبت، إن الأعمال اشتملت على إنشاء سلاسل الجابيون والريبراب، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة استخدام المياه. 

 

وأضافت أنه تم زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجار الحرجية للتقليل من انجرافات التربة وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة باحتياجات مياه الري.

 

ويأتي المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الألمانية والتعاون الدولي الألماني (GIZ) ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية من خلال أنشطة كثيفة العمالة - الأجر مقابل العمل" وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-02-03 at 12.32.22 PM

عاجل المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 121 مليون م3

1202431103815701948952

التعليم العالي: بدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية غداً

elaosboa42956

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت

image_0

طلب نشط على الدينار الأردني مع اقتراب شهر رمضان

1706943576125

صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج بمجالات الريادة

5201924114114194195320

مديرية الدفاع المدني تحذر المواطنين

أخبار متعلقة
M63A2668

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 115 مليون م3

WhatsApp Image 2024-01-27 at 12.41.18 PM

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 111 مليون م3

1202411134248952451722

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 41.4% من المعدل السنوي طويل الأمد

M63A2668

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 37% من المعدل السنوي طويل الأمد

WhatsApp Image 2024-01-06 at 11.10.14 AM

الطاقة تسعى لوضع الأردن على خارطة التعدين الإقليمية والعالمية

9627_2

إقرار الخطط التحسينية والتنفيذية لخطة جامعة البلقاء التطبيقية الاستراتيجية