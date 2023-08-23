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الأربعاء، 23-08-2023 01:12 م

أمين عمّان يفتتح حديقة الحاووز في منطقة جبل عمّان

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الوكيل الاخباري - افتتح أمين عمان يوسف الشواربة ، الأربعاء ، حديقة الحاووز الكائنة في شارع البحتري / جبل عمّان على مساحة 2 دونم، بعد إعادة تأهيلها بالتعاون ما بين أمانة عمّان وشركة العمل الكونية.

وجدد أمين عمّان التأكيد على ديمومة برنامج الأمانة في أعمال تأهيل الحدائق العامة بتشاركية وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص والمجتمعات المحلية، للتوسع في زيادة الرقعة الخضراء والمساحات الحضرية، بما يخدم إيجاد متنفسات طبيعية أمام المواطنين .

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