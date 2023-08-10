قرار هام صادر عن أمانة عمان

الوكيل الاخباري-

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صادق مجلس أمانة عمان خلال جلسته التي عقدت، الخميس، برئاسة أمين عمان يوسف الشواربة، على توقيع اتفاقية مع جمعية تراث عمان الثقافية التي تقدمت لتنفيذ مشروع الاستجابة السريعة لشوارع عمان والأماكن التراثية فيها.ويتضمن المشروع المساهمة بتقديم العاصمة عمان ضمن نطاق المدن الذكية بواسطة منتج إلكتروني يمكن قاطني وزائري المدينة من التعرف على الملامح والمعالم والتواصل بطريقة علمية وذكية تخدمها محلياً وعالمياً في المجال السياحي والتنموي والثقافي وإعطاء نبذة عن معالمها وشوارعها لتعزيز التعرف بها من خلال قاعدة بيانات إلكترونية.ووافق المجلس على توسعة نطاق العمل لاستخدام التطبيق الحالي لباص عمان ليشمل جميع مسارات النقل العام، بحيث يصبح تخطيط الرحلات يشمل جميع خطوط النقل العام العاملة في عمان، بالإضافة إلى جميع أنماط النقل من حافلات وحافلات متوسطة وسرفيس.