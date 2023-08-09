توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة



الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه، اليوم الأربعاء، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق لتحسين البنى التحتية وأنظمة السلامة المرورية، وتعزيز عناصر البيئة الآمنة للمواطنين.

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أشار اللواء المعايطة خلال اللقاء إلى التشاركية المستمرة، والجهود المبذولة بتكامل في مختلف مجالات الخدمة العامة بين المديرية وأمانة العاصمة.



وأكد على دور الأمانة في تهيئة إتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير الواقع التنظيمي، وبما يوفر السلامة المرورية والبيئية وينظم حركة النقل والبنى التحتية اللازمة.



وأوضح أن مديرية الأمن العام تسعى وبمكوناتها كافة، لتنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة الداعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وبما يوائم احتياجات المجتمع في ظل المتغيرات الاجتماعية والسكانية، لافتاً إلى عملية تبادل الخبرات والجهود القائمة بين أمانة العاصمة ومديرية الأمن العام بتحقيق هذه الغايات.