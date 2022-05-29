أنشطة شبابية هادفة في مديرية شباب المفرق

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب المفرق، اليوم الأحد، أنشطة شبابية هادفة في عدد من المراكز الشبابية، في المديرية وفقا لمدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري .



وبين الغويري أن مركز شابات منشية بني حسن نظم محاضرة توعوية حول العنف ضد المرأة بعنوان قرار 2513 المرأة والأمن والسلام، تحدثت فيها المدربة أروى عموش عن القرار وأهم أسباب وأنواع العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي واليوم العالمي للعنف ضد المرأة، ونفذ مركز شباب الدجنية ورشة عمل بعنوان حقوق وواجبات الشباب في الدستور الأدني تحدث فيها الدكتور محمد خلف الخزاعلة.

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