اختتام فعاليات برنامج مهاراتي الفوج الثاني في إربد

الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز شباب المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد، اليوم السبت، فعاليات برنامج "مهاراتي" الفوج الثاني، والذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة "اليونيسف" وهيئة "أجيال السلام"، بمشاركة 30 شابا ضمن الفئة العمرية من 16إلى 18 عاماً.



واستعرض المدرب يحيى عودة، مجموعة من الأنشطة الرياضية والمهارات الحياتية المختلفة التي تناولها البرنامج في الأيام السابقة، ومنها مهارة إدارة الذات، والمهارات المعرفية، والمهارات الاجتماعية، ومهارة العمل المشترك، والثقافة المالية والابتكار الاجتماعي.

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