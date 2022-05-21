السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن مرض جدري القرود

الصحة تحسم الجدل حول وجود حالات إصابة أو اشتباه بجدري القرود بالأردن

اختتام فعاليات برنامج مهاراتي الفوج الثاني في إربد

مهرجان تعريفي بـ إعادة استخدام النفايات في ديرعلا

أجهزة كشف نووي وإشعاعي في المنطقة الأردنية السورية المشتركة

مراكزٌ يتوافر فيها مطعوم كورونا الأحد - أسماء

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة الفنان تيسير عطية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مركز زها ينظم مهرجان المدينة الدولي في إربد

الكشف عن سبب أزمة السير على دوار الشعب في عمان - صورة

السبت، 21-05-2022 06:23 م

اختتام فعاليات برنامج مهاراتي الفوج الثاني في إربد

5202218171811509051746


الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز شباب المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد، اليوم السبت، فعاليات برنامج "مهاراتي" الفوج الثاني، والذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة "اليونيسف" وهيئة "أجيال السلام"، بمشاركة 30 شابا ضمن الفئة العمرية من 16إلى 18 عاماً.

واستعرض المدرب يحيى عودة، مجموعة من الأنشطة الرياضية والمهارات الحياتية المختلفة التي تناولها البرنامج في الأيام السابقة، ومنها مهارة إدارة الذات، والمهارات المعرفية، والمهارات الاجتماعية، ومهارة العمل المشترك، والثقافة المالية والابتكار الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة 2

الصحة تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن مرض جدري القرود

كورونا 5

الصحة تحسم الجدل حول وجود حالات إصابة أو اشتباه بجدري القرود بالأردن

720201822193746217792

مهرجان تعريفي بـ إعادة استخدام النفايات في ديرعلا

w

أجهزة كشف نووي وإشعاعي في المنطقة الأردنية السورية المشتركة

وزارة الصحة

مراكزٌ يتوافر فيها مطعوم كورونا الأحد - أسماء

www

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة الفنان تيسير عطية

أخبار متعلقة
520229155140895476964

إربد : اختتام فعاليات دورة تدريبية متخصصة بعنوان راجع درسك

52022114822797141260

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

a1835dd5-whatsapp-image-2022-05-01-at-12.58.28-pm-1536x1152

“الإغلاقات” في شوارع إربد تربك الحركة المرورية

WhatsApp Image 2022-05-01 at 2.12.07 PM

الهواري يوجه بتقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين

4202225175729194121195

إربد : فريق مبادرون يختتم حملته الرمضانية الخيرية

fff

خدمات إربد يواصل حملة نظافة بالوسطية والشونة الشمالية