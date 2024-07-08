أنشطة متنوعة في مراكز شبابية بمحافظتي إربد وعجلون

الوكيل الإخباري - نفذت المراكز الشبابية في محافظتي إربد وعجلون، اليوم الاثنين، أنشطة شبابية متنوعة خدمة لمنتسبيها.

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ونفذ مركز شباب حرثا، التابع لمديرية شباب محافظة اربد، اليوم، فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، بمشاركة 25 شابا، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024 وتحت شعار "اليوبيل الفضي، 25 عاماً من العطاء والإنجاز".



وتضمنت فعاليات المعسكر تنفيذ مجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية المحفزة للشباب اليافعين والتي تهدف إلى دعم الشباب والاستثمار بطاقاتهم وأوقاتهم وذلك من خلال تسيير جميع المحفزات على الإبداع والابتكار اللازمة لهم.



وانطلقت في بيت شباب عجلون فعاليات معسكر المرشدات المتقدم /إقليم الشمال، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024 تحت شعار: "اليوبيل الفضي 25 عاماً من العطاء والإنجاز"، بمشاركة 40 مرشدة من محافظات إقليم الشمال.



وأشارت قائد المعسكر غرام العجارمة إلى أن البرنامج غني بمحطات التدريب الإرشادية منها: محطة مراسم رفع العلم، محطة الاتجاهات، المواقد والنيران، ومهارة نصب الخيم، وأعمال تطوعية داخل بيت الشباب وساحاته الخارجية.

كما اشتمل البرنامج على محاضرات توعوية من قبل مديرية مكافحة المخدرات ومديرية الدفاع المدني.



من جهة أخرى، نظم مركز شابات اربد النموذجي اليوم، جلسة حوارية حول "الأمن السيبراني وتطوير المهارات الرقمية"، وذلك ضمن محور الشباب وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة 20 مشاركة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (15- 18 عاما).



وخلال اللقاء تحدثت المدربة رند الطاهات عن تعريف الأمن السيبراني وأهمية الأمن السيبراني ومجالاته المختلفة، وكيفية تعلم الأمن السيبراني وفوائدها لجيل الشباب، وعن الأدوات والتقنيات المستخدمة، إضافة للحديث عن التحديات المستقبلية وأبرزها الهجمات السيبرانية.



ونفذ مركز شباب بيت راس، التابع لمديرية شباب اربد، اليوم وضمن الخطة السنوية للمركز، حوارية حول "قانون الانتخاب"، ضمن حملة "يلا نصوت"، وبمشاركة 34 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (14-18) عاما.



وتحدث المدرب مالك عودات عن قانون الانتخاب، وعن القوانين الناظمة للعملية الانتخابية وأهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والعامة، مبينا أن الأردن دولة ديمقراطية تؤمن بالتعددية السياسية.



كما تخلل اللقاء تطبيق تمرين عملي تم من خلاله ترشيح أعضاء من الشباب المشاركين، وتعريفهم بالمفاهيم الجديدة التي تتعلق بكيفية عمل دعاية انتخابية والترويج لها، مع شرح كيف تتم العملية الانتخابية وأهمية مشاركة فئة الشباب بالعرس الوطني.



ونفذ مركز شابات الوسطية اليوم، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية مركز أمن الوسطية، دورة بالأمن السيبراني والحماية الرقمية، بمشاركة 20 شابة من شابات الوسطي، للفئة العمرية 15- 17 عاما.



وأوضحت الملازم أول قسم البحث الجنائي، شادن الحموري، أن الجرائم تنقسم إلى جرائم تقع على الأشخاص أو على الأموال أو الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية والتي تتمثل في جرائم الاحتيال والابتزاز وانتحال الشخصية وكل هذه الجرائم تقود إلى جرائم أوسع تصل الى التسبب في القتل.



وأشارت إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت شائعة ومنتشرة بشكل واسع وذلك بسبب اتساع انتشار الانترنت وازدياد اعداد مستخدميه.



وواصلت مديرية شباب محافظة إربد والمراكز التابعة لها في لواء الكورة، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.



ونفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج دورة لياقة بدنية للفئة العمرية من 12 ولغاية 18 عاما.



وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية عن أهمية الرياضة في حياتنا، ومجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية المحفزة لليافعين وألعابٍ شعبية من الموروث الثقافي والاجتماعي وأعمالٍ تطوعية.



وتهدف الدورة لدعم الشباب والاستثمار بطاقاتهم وأوقاتهم من خلال تسيير المحفزات على الإبداع والابتكار.