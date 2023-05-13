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السبت، 13-05-2023 11:33 م

أنشطة ومحاضرات منوعة بمراكز شبابية في إربد

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب الوسطية غربي إربد، اليوم السبت، محاضرة صحية حول "المنشطات وأثرها الصحي على الرياضيين"، بمشاركة مجموعة من الشباب أعضاء المركز.

وعرض الدكتور نزار أبو زيتون التعريف العلمي للمنشطات وتاريخ انتشارها وارتباط المنشطات بالرياضة والطب ومشاكلها الصحية وما تخلفه من أمراض، لافتا الى بعض الأغراض مثل التهاب الكبد وغيرها من الأمراض القاتلة وتأثيرها النفسي على الرياضي.

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