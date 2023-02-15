إربد: بدء إعادة تأهيل وتشغيل محطة تحلية الكريمَّة

الوكيل الإخباري - باشرت شركة مياه اليرموك بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتشغيل محطة تحلية مياه الكريمّة بلواء الأغوار الشمالية غربي إربد، بتكلفة 665 ألف دينار.

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وقال الناطق الإعلامي للشركة معتز عبيدات اليوم الأربعاء، إن المشروع يتضمن تحديث وإعادة إنشاء وتأهيل محطة تحلية مياه الكريمة الحالية بهدف المحافظة على قدرتها الإنتاجية البالغة 100 متر مكعب في الساعة لسد احتياجات التجمعات السكانية التي تخدمها المحطة بمنطقة الأغوار الشمالية.



وبين أن عطاء المشروع الذي سينفذ خلال 3 أشهر، يشمل إدامة تشغيل المحطة وتأمينها بالمواد اللازمة لتحلية المياه من قبل متعهد لمدة 5 سنوات.



بدوره، ثمن عضو مجلس محافظة إربد عقاب العوادين، استجابة شركة مياه اليرموك لمطالب أهالي مناطق بلدية شرحبيل بن حسنة الخاصة بإعادة تأهيل المحطة التي تدنت إنتاجيتها خلال الأشهر الماضية ما تسبب بنقص مياه الشرب التي يتزود بها الأهالي وإرباك أدوار برنامج توزيع المياه.



وتخدم محطة تحلية مياه الكريمّة بلواء الأغوار الشمالية، مناطق الكريمّة ووادي الريان وأبو سيدو والقرن وأبو هابيل والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة.