أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، احتفالاً تكربمياً للطلبة من أوائل المراكز القرآنية، رعاه بقاعة مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة.



وأكد الحوامدة، بكلمته في الحفل بحضور مدراء دوائر رسمية وممثلي المجتمع المحلي، أهمية دور المراكز القرآنية التي ترعاها وزارة الأوقاف في إعداد الأجيال الصالحة المسلحة بالقيم الفضلى التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، مثمناً دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على تعلم وحفظ كتاب الله.

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