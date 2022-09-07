الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

صور.. طالب يتعرض لضرب مبرح من معلم بالرصيفة

الأربعاء، 07-09-2022 05:19 م

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

eeee


الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، احتفالاً تكربمياً للطلبة من أوائل المراكز القرآنية، رعاه بقاعة مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة.

وأكد الحوامدة، بكلمته في الحفل بحضور مدراء دوائر رسمية وممثلي المجتمع المحلي، أهمية دور المراكز القرآنية التي ترعاها وزارة الأوقاف في إعداد الأجيال الصالحة المسلحة بالقيم الفضلى التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، مثمناً دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على تعلم وحفظ كتاب الله.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القرآن-الكريم-في-المنام

تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

8202224232325557393859

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

الدفاع المدني مع لوغو

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

الخصاونة ٢

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

305617559_386469017008440_2419370865445391224_n

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

1662548210514

اتفاق لتسهيل ترخيص الأبنية القائمة في المحافظات

أخبار متعلقة
63183d7341211

إعفاء متدربين في مؤسسة التدريب المهني من بدل خدمات التدريب

8202215131436229200671

زراعة الأغوار الشمالية تدعو إلى متابعة الري التكميلي لمواجهة موجة الحر

820223184253530150641

مكتب اوقاف الوسطية يحتفل بذكرى الهجرة النبوية

q

أوقاف الكورة والموقر تحتفلان بذكرى الهجرة النبوية

wwww

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية