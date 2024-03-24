أوقاف الكرك تقيم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف محافظة الكرك اليوم الأحد، في مسجد المرج الكبير المجلس العلمي الهاشمي الثاني بعنوان كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي.

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وأكد الشيخ عاطف الليمون خلال إدارته للجلسة أهمية المجالس العلمية وأثرها البالغ في ثقافتنا العربية والإسلامية، مشيرا إلى جهود وزارة الأوقاف في عقد هذه المجالس خلال شهر رمضان، وأثرها في حياة الناس من خلال نشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع وربط الأمة بعلمائها وتراثها.