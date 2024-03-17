رئيس الديوان الملكي "العيسوي" يستقبل البدور

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي في مكتبه صباح اليوم الأحد عددا من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية رابطة عشيرة البدور برئاسة المهندس عبدالرحمن مبارك البدور رئيس الجمعية يرافقه نائب رئيس الجمعية السيد يوسف دخل الله البدور والسيد حازم زيد البدور عضو الهيئة الإدارية.

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وبعد الترحيب من العيسوي بالوفد تحدث المهندس عبدالرحمن البدور قائلاً: نتشرف اليوم بزيارة الديوان الملكي الهاشمي العامر وانه لمن حسن الطالع ان تتصادف زيارتنا هذه مع مناسبات عزيزة على قلوبنا جميعا ، حلول شهر رمضان المبارك ، اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك المفدى على العرش, ومعركة الكرامة الخالدة التي سطر فيها جيشنا المصطفوي اعظم الانتصارات .

وأكد الحضور في مداخلاتهم بأنهم على العهد والنسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والوطن وقائده باقون ومدافعون، حفظ الله الأردن عزيزا منيعا في ظل قيادة مولانا صاحب الجلالة الهاشمية المعظم حفظه الله ورعاه.