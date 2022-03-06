أوقاف الكورة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج



الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الأحد، بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين في مسجد علي بن أبي طالب بدير أبي سعيد.



وتحدث مدير أوقاف اللواء هيثم بني ارشيد، خلال الحفل الذي حضره مندوب متصرف لواء الكورة، ومساعده ماهر السعايدة، وعدد من المجتمع المحلي، عن المعاني المستقاة من حادثة الإسراء والمعراج التي كرم بها رب العزة رسول الإسلام وأبرز مكانته ومكانة المسجد الأقصى كقبلة أولى للمسلمين.

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