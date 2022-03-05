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السبت، 05-03-2022 06:45 م

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد، اليوم السبت في قاعة مؤسسة إعمار الأغوار، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، برعاية أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الله العقيل.

وقال مدير أوقاف اللواء خالد القضاة إن ذكرى الإسراء والمعراج التي خلدها القرآن الكريم كاحدى معجزات النبوة، تجدد في أبناء الأمة العزم في إخلاصهم للدين الاسلامي الحنيف وجعله نبراساً يهدي إلى السبيل القويم.

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