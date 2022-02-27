الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف غدا الاثنين، عبر فيها مرسلوها عن أصدق آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة المباركة.



كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.



وبين مرسلو البرقيات أن هذه الذكرى العطرة والمعجزة الخالدة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام تجسد منارة في تاريخ الإسلام، ورسالته العظيمة.

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