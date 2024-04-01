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الإثنين، 01-04-2024 08:08 م

"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

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الوكيل الإخباري - عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد المجلس العلمي الهاشمي الثالث للعام الحالي للحديث عن القاضي عياض.

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وتناول المجلس، الذي عقد في بلدية برقش بحضور مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، التعريف بالقاضي عياض والتعريف بكتابه "الشفا للمعرفة بحقوق المصطفى".


وتناول الدكتور محمد أمين الكيلاني ولادة القاضي عياض، ونشأته وترحاله، وهو العلامة والفقيه والمؤرخ العالم بعلوم عصره.


بدوره، عرف الدكتور خالد الدهون بكتاب الشفا، مشيرًا إلى أنه من أهم الكتب المعرفة بالمصطفى.


ومن جانبه، قدم الدكتور محمد سليمان نوافلة، تعريفا بأثر كتاب الشفا، مشيرا إلى أثره في المؤلفات من بعده ومنهجية تأليفه.

 




 

 


 

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