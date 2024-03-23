1153 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، 1153 طنا.

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وقالت بلدية إربد الكبرى، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 757 طنا و208 أطنان فواكه، 45 طن ورقيات، و93 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار، و32 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والثوم 200 و400 قرش، والبطاطا بين 35 و50 قرشا والبندورة بين 12 و20 قرشا، والجزر بين 30 و45 قرشا، والخيار بين 30 و45 قرشا، والزهرة بين 15 و30 قرشا، والليمون بين 18 و25 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 45 و65 قرشا.