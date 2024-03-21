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الخميس، 21-03-2024 08:47 م

حوارية في إربد بعنوان نبينا قدوتنا

محمد-نبي-الله


الوكيل الإخباري - نظم مركز إربد النموذجي التابع لمديرية شباب إربد، بالتعاون مع جمعية حي المقرئ اليوم الخميس، جلسة حوارية بعنوان "نبينا قدوتنا"، وذلك بمشاركة 25 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (14- 17 عاما).

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وخلال الجلسة، تحدث فضيلة الشيخ محمد قاسم الجندي، عن صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مبينًا أهمية أن يتخذه الإنسان قدوة في حياته ويتبع نهجه.


وأشار إلى أن "النبي اتصف بالذكر الطيب ولقّب بالصادق الأمين، إذ كان أمينا في تجارته ولم يسرق ولم يظلم أحدا وكانت له صفات عظيمة اتصف بها عن غيره من البشر، وهذه الصفات لا تعد ولا تحصى ومنها الزهد والتواضع، والرأفة والشجاعة وقد تحلى بالحكمة والكرم ومكارم الأخلاق وصلابة الإيمان، يعطف على اليتيم ويحترم الجار".


كما تحدث الجندي عن أهمية دراسة سيرة النبي محمد، وهو النموذج الأمثل لهذه البشرية، ومن الواجب علينا أن نقتدي به في جميع مجالات حياتنا اليومية.

 




 

 


 

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