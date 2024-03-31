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الأحد، 31-03-2024 08:10 م

ندوة حول السلامة المرورية باليرموك

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الوكيل الإخباري - نظمت عمادة شؤون طلبة في جامعة اليرموك اليوم الأحد، ندوة حول السلامة المرورية بمشاركة نائب رئيس قسم سير اربد الرائد محمد الشديفات.

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وحذر الشديفات من استخدام الهواتف الخلوية اثناء قيادة المركبات، لا سيما وأنها أضحت تهدد حياة الانسان بسبب استخدامها أثناء القيادة، فضلا عن أنها تسهم في عدم التركيز وتشتيت انتباه السائق، ما يفضي الى وقوع الحوادث.


وحث الطلبة على ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية و قواعد السير والأنظمة والتعليمات، لافتا إلى أن قانون السير الجديد جاء للحفاظ على حياة المواطن، وكإجراء وقائي من الحوادث المرورية التي باتت تحصد الأرواح، بسبب الاستهتار وعدم الالتزام بمحددات السرعة وأخلاقيات قيادة المركبات.


وأشار إلى أن عدم الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق من أكثر العوامل التي تسهم في زيادة حوادث الطرق والمخالفات، وتعتبر سببا رئيسا في الخسائر البشرية والمادية.


من جهته، بين عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم الشطناوي، أن العمادة تسعى الى توعية الطلبة بكل ما هو جديد من تشريعات وقوانين و أنظمة، مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارة السير بكوادرها وقيادتها للحفاظ على أمن المواطن وحياته.

 




 

 


 

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