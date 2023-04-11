الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: لم تُسجل لدى البحث الجنائي أية قضية لسرقة حليب من داخل مول

إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة غرامة مقدارها 50 دينارا

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في أول شهرين من العام الحالي

الاحتلال يعلق اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى خلال العشر الأواخر

المستقلة للانتخاب تدعو لعدم نشر تصريحات إعلامية لأحزاب لم تتقدم بطلبات تأسيس

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية

أمين عمان: الأردنيون لا يرغبون بفرص العمل المتوفرة بالسوق المركزي

روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

الثلاثاء، 11-04-2023 08:52 م

"أوقاف مأدبا" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

Background


الوكيل الإخباري - أقامت مديرية أوقاف مأدبا، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث، بعنوان: "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني - الحافظ السيوطي" في مسجد ذيبان الكبير بحضور متصرف لواء ذيبان الدكتور أحمد الزبون ومدير أوقاف مأدبا الشيخ هاني الشوابكة.

اضافة اعلان


وتحدث أستاذ التفسير في جامعة العلوم الإسلامية، الدكتور محمد السواعدة، عن الإمام الحافظ السيوطي معرفاً بمولده ونشأته وحياته، ومستذكراً أنه كان حافظاً مفسراً نحوياً بلاغياً فقيهاً، وأنه ولد في مكتبة، ووالده العالم عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي، فهو ابن المكتبة والعلم وكان سليل أسرة اشتهرت بالعلم والتدين، وكان أبوه من العلماء الصالحين من ذوي المكانة العلمية الرفيعة.


بدوره، بيًن مشرف مكتب أوقاف ذيبان، الشيخ محمد حامد السنيد، مفهوم الوقف وخاصة الوقف التعليمي مقدما شكره لجلالة الملك على الكراسي العلمية في المسجد الأقصى وفي العاصمة عمان، مشيرا أن هذه الكراسي تتحدث عن مناقب هؤلاء العلماء وسيرة حياتهم التي بذلوها في سبيل إحياء علوم الدين والارتقاء بفكر الأمة وسمو مكانتها بين الأمم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الأمن: لم تُسجل لدى البحث الجنائي أية قضية لسرقة حليب من داخل مول

8944_2

ورشة حول ريادة الأعمال والابتكار في البلقاء التطبيقية

حصاد-شجرة-اللوز-وعائد-المحصول

عبيدات: تجفيف اللوز الأخضر حل استراتيجي بعد ارتفاع المعروض

120235203333764669059

إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة غرامة مقدارها 50 دينارا

472229

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في أول شهرين من العام الحالي

نقابة-المقاولين

نقابة المقاولين تتبرع بربع مليون دولار للإعمار في فلسطين

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-21 at 3.33.45 PM

وزارة العدل تطلق النظام المحوسب للمساعدة القانونية

WhatsApp Image 2023-03-19 at 3.08.17 PM

الاحتفال بإطلاق تحالف قياديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية

مسجد

الأوقاف تعلن تأمين جميع المساجد بقُراء وشيوخ لأداء صلاة التراويح

WhatsApp Image 2023-03-15 at 2.47.30 PM

وزير الداخلية يلتقي محافظ العاصمة البحرينية

1678795978253

وزيرة الشؤون القانونية تستقبل وزير الدولة في وزارة العدل الايرلندية

WhatsApp Image 2023-03-13 at 4.37.48 PM

وزارة العدل الموريتانية تستعرض التجربة الأردنية في قطاع العدالة