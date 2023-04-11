"أوقاف مأدبا" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

الوكيل الإخباري - أقامت مديرية أوقاف مأدبا، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث، بعنوان: "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني - الحافظ السيوطي" في مسجد ذيبان الكبير بحضور متصرف لواء ذيبان الدكتور أحمد الزبون ومدير أوقاف مأدبا الشيخ هاني الشوابكة.

اضافة اعلان



وتحدث أستاذ التفسير في جامعة العلوم الإسلامية، الدكتور محمد السواعدة، عن الإمام الحافظ السيوطي معرفاً بمولده ونشأته وحياته، ومستذكراً أنه كان حافظاً مفسراً نحوياً بلاغياً فقيهاً، وأنه ولد في مكتبة، ووالده العالم عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي، فهو ابن المكتبة والعلم وكان سليل أسرة اشتهرت بالعلم والتدين، وكان أبوه من العلماء الصالحين من ذوي المكانة العلمية الرفيعة.



بدوره، بيًن مشرف مكتب أوقاف ذيبان، الشيخ محمد حامد السنيد، مفهوم الوقف وخاصة الوقف التعليمي مقدما شكره لجلالة الملك على الكراسي العلمية في المسجد الأقصى وفي العاصمة عمان، مشيرا أن هذه الكراسي تتحدث عن مناقب هؤلاء العلماء وسيرة حياتهم التي بذلوها في سبيل إحياء علوم الدين والارتقاء بفكر الأمة وسمو مكانتها بين الأمم.