أوقاف مادبا تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف محافظة مادبا في قاعة معهد مادبا لفن الفسيفساء، اليوم الأربعاء، بأسبوع الوئام بين الأديان.



وقال مدير أوقاف مادبا، هاني الشوابكة، خلال الحفل الذي رعاه أمين عام وزارة الأوقاف، الدكتور عبدالله العقيل، إن فكرة أسبوع الوئام انطلقت من خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010، واهتمت بها الوزارة بقيام اللقاءات بحضور علماء دين مسلمين ومسيحيين.

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