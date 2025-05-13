إدارة ترامب تمنع وكالات الأنباء من مرافقة الرئيس في رحلته إلى الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعربت مجموعة الصحفيين العاملين في البيت الأبيض عن انزعاجها من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقته خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.



فلم يكن هناك أي مراسل من وكالات "أسوشيتد برس" أو "بلومبرغ" أو "رويترز" على متن طائرة "إير فورس وان"، التي اعتاد الرؤساء من خلالها التحدث إلى الصحفيين المرافقين لهم.

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وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان: "تقاريرهم تُوزع بسرعة على آلاف من وسائل الإعلام وملايين القراء حول العالم يوميا، ما يضمن وصولا متكافئا إلى تغطية الرئاسة للجميع".



وأضافت: "هذا التغيير يُعد إساءة لكل أمريكي له الحق في معرفة ما يفعله أعلى مسؤول منتخب في البلاد، بأسرع وقت ممكن".



ويخوض البيت الأبيض نزاعا قانونيا مع وكالة "أسوشيتد برس" منذ أن تم منعها من تغطية بعض الفعاليات "المحدودة" بعدما رفضت الامتثال لأمر تنفيذي أصدره ترامب يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا".



هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيقوم من 13 الى 16 مايو، بأول زيارة إقليمية له منذ توليه الرئاسة وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة".



وأشارت إلى أن "هذه الزيارة تظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها بالشرق الأوسط".



وبينت أن "اللقاءات ستركز على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة والاستثمار، إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة".