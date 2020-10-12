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الإثنين، 12-10-2020 05:35 م

أول تعليق لسعد جابر بعد مغادرته الحكومة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كتب وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر، عبر صفحته على انستغرام، رسالة وداعية بعد صدور الإرادة الملكية بتشكيل حكومة بشر الخصاونة.
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وقال جابر : " الحمدلله لقد تشرّفت بخدمة بلدي على مدار أكثر من عام.
واجهنا معاً و منذ مطلع السنة الحالية جائحةً عالميّة أرّقت الدول و اختبرت صبر الشعوب". 

واضاف جابر : " إن أغلى ما كسبت خلال فترة عملي هو شعوري بالقرب منكم. الحمدلله الذي أكرمني بهذه المحبة فهي كنزٌ لا يقدر بثمن، لأعمل بجدٍ من أجل حماية وطني فما أنا إِلّا جنديٌ أردني و هذا هو الشرف الأكبر لي في مسيرتي.

شكراً لكم سيّدنا ونِعمَ القائد
شكراً للكوادر الطبية فأنتم الجنود الأوفياء الشرفاء
شكرا لنشامى قواتنا المسلحة و بواسل أجهزتنا الأمنية كافة
شكراً للشعب الأردني العظيم
 شكراً لكم جميعا فردا فردا من أعماق قلبي...
أخوكم د.سعد جابر ".

 




 

 


 

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