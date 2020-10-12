أول تعليق لسعد جابر بعد مغادرته الحكومة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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كتب وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر، عبر صفحته على انستغرام، رسالة وداعية بعد صدور الإرادة الملكية بتشكيل حكومة بشر الخصاونة.وقال جابر : " الحمدلله لقد تشرّفت بخدمة بلدي على مدار أكثر من عام.واجهنا معاً و منذ مطلع السنة الحالية جائحةً عالميّة أرّقت الدول و اختبرت صبر الشعوب".واضاف جابر : " إن أغلى ما كسبت خلال فترة عملي هو شعوري بالقرب منكم. الحمدلله الذي أكرمني بهذه المحبة فهي كنزٌ لا يقدر بثمن، لأعمل بجدٍ من أجل حماية وطني فما أنا إِلّا جنديٌ أردني و هذا هو الشرف الأكبر لي في مسيرتي.شكراً لكم سيّدنا ونِعمَ القائدشكراً للكوادر الطبية فأنتم الجنود الأوفياء الشرفاءشكرا لنشامى قواتنا المسلحة و بواسل أجهزتنا الأمنية كافةشكراً للشعب الأردني العظيمشكراً لكم جميعا فردا فردا من أعماق قلبي...أخوكم د.سعد جابر ".