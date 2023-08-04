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الجمعة، 04-08-2023 12:11 م

أول مرة في الصحة .. مستشفى الزرقاء يجري عملية لمفصل الورك بالمنظار

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الوكيل الاخباري - أجريت في مستشفى الزرقاء الحكومي، مؤخرا، أول عملية لمفصل الورك بالمنظار دون اللجوء للجراحة التقليدية، وهي بذلك تعد أول عملية من هذا النوع تجرى في مستشفيات وزارة الصحة.اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الدكتور محمود دولة، إن هذا النوع من التدخل الجراحي المحدود، يعد إجراءً طبياً جديداً ومتطوراً لعلاج مشاكل عديدة لمفصل الورك دون اللجوء للجراحة التقليدية.

وأضاف الدكتور دولة، أن استشاري جراحة العظام بالمنظار أستاذ الطب في الجامعة الهاشمية الدكتور فراس الدبوبي وهو أحد الأطباء الذين يعملون في المستشفى ضمن الاتفاقية الموقعة بين المستشفى والجامعة الهاشمية، هو الذي أجرى العملية بينما تولى رئيس قسم التخدير بالمستشفى الدكتور عبد الجابر مسعود عملية التخدير للمريض ومتابعة حالته أثناء الجراحة.

وأشار الدكتور دولة، إلى حرص وزارة الصحة على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، منوها إلى متابعة وتوجيهات وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لتقديم أفضل الخدمات للمرضى في المستشفيات التابعة للوزارة، ومنها مستشفى الزرقاء الحكومي الذي تتمتع كوادره الطبية والتمريضية والفنية بدرجة عالية من الخبرة والكفاءة، ما يمكنها من إجراء التدخلات الجراحية المتطورة والدقيقة بمهارة وحرفية عالية.

 




 

 


 

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