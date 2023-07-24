ورشتا عمل متخصصتين بمستشفى الزرقاء الحكومي

الوكيل الإخباري - نظمت مستشفى الزرقاء الحكومي ورشتي عمل، حول إدارة وفرز النفايات الطبية "، بالتعاون مع مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة ومديرية صحة الزرقاء .

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وقال مدير المستشفى الدكتور محمود دولة، إن الورشة استمرت يوماً واحداً بواقع ست ساعات تدريبية، وشارك فيها نحو 60 موظفاً من الكوادر التمريضية بالمراكز الصحية الحكومية، لافتا إلى أن الورشتين تم تنظيمهما في إطار تحضيرات واستعدادات مديرية صحة البيئة في بالوزارة، للمشاركة في مشروع جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز/ فريق التغيير.



وأوضح الدكتور دولة أن تطبيق هذا البرنامج التدريبي والمعني بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة محصور بمستشفيين حكوميين فقط ، وهما : مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد ، ومستشفى جرش الحكومي .



ونوه أن هذه الورشة التدريبية تأتي لتحقيق معايير الصحة والتغذية المجتمعية ضمن برنامج مدعوم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ( يو اس ايد ) ، مؤكداً ان مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الوحيد في المملكة الذي شارك في هذه الورشة التدريبية المتخصصة .