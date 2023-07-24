الإثنين 24-07-2023
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أحدهما كان يعاني من الشلل النصفي وخرج مشيا على الأقدام.. إجراء عمليتين متميزتين بمستشفى الزرقاء الحكومي

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الإثنين، 24-07-2023 11:15 م

أحدهما كان يعاني من الشلل النصفي وخرج مشيا على الأقدام.. إجراء عمليتين متميزتين بمستشفى الزرقاء الحكومي

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الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور محمود دولة إن المستشفى يضم كوادر طبية وتمريضية تتمتع بالخبرة والكفاءات اللازمة التي تخولهم للتدخل الجراحي لحالات مرضية قد تكون مستعصية.

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وبين الدكتور دولة إنه جرى مؤخرا إجراء عملية جراحية كبرى، لإزالة ورم في منطقة النخاع الشوكي لمريض ثلاثيني، كان يعاني من شلل نصفي ولا يستطيع المشي أو التحكم في عضلات الحوض، حيث أجرى العملية، التي استغرقت نحو ثلاث ساعات ، استشاري جراحة الأعصاب في المستشفى الدكتور فراس حداد .


وأضاف، أن عملية تماثل المريض للشفاء التام استغرقت سبعة أيام، إذ تمكن من مغادرة المستشفى مشياً على الأقدام .


وفي ذات السياق، أشار إلى إجراء عملية جراحية كبرى لإزالة ورم سرطاني في وجه خمسيني من جنسية عربية، حيث كان الورم منتشراً بالوجه ويصل حتى التجويف الداخلي للحنجرة والأنف .


وأجرى العملية الدقيقة الدكتور معتصم العطين والدكتور أمجد الطريفي، فيما تولى رئيس قسم التخدير بالمستشفى الدكتور عبد الجابر المسعود، عملية التخدير للمريض ومتابعة حالته أثناء الجراحة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات.


وأوضح أن المريض يخضع للعناية والرعاية الطبية اللازمة لمثل تلك العمليات الجراحية الدقيقة، حيث أنه يتماثل للشفاء، بانتظار مغادرته إلى بيته سالماً معافى.


وأفاد الدكتور دولة أن التقدم والتطور الحاصل بالمستشفى ، والملموس من قبل المتخصصين والمواطنين، على حد سواء ، يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة ، بهدف تجويد الخدمات الصحية والارتقاء بالعناية والرعاية الطبية للمرضى والمراجعين.

 




 

 


 

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