مديرية صحة الرمثا: انتهاء الصيانة الخارجية لمركز صحي عمراوة

الوكيل الإخباري -

قال مدير مديرية صحة الرمثا في وزارة الصحة الدكتور ظاهر بلص إن أعمال الصيانة الخارجية لأسوار مركز صحي عمراوة في لواء الرمثا انتهت بعد إثر تشققات في البناء .



وأضاف بلص لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أن عطاء الصيانة الداخلية للمركز تم طرحه وفي أقرب وقت سيتم إحالته ومن ثم البدء بأعمال الصيانة الداخلية. .



وأكد أنه فور الانتهاء من الأعمال الداخلية وتزويده بكافة التجهيزات والمعدات اللازمة سيتم استئناف العمل به لاستقبال المرضى والمراجعين.



ولفت أن مركز صحي عمراوة تم إغلاقه قبل عام ونصف لإجراء أعمال صيانة في مبنى المركز والتي شهدت تشققات في الأسوار وجاء ذلك حفاظا على السلامة العامة وصحة المواطن .

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علماً أن المركز يخدم نحو 9000 الآف نسمة.