أيام عمل تطوعية في مدينة الحسين للشباب

الوكيل الإخباري - تنفذ مدينة الحسين للشباب، من خلال القطاع الكشفي والارشادي الأهلي، التابع لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، ايام عمل تطوعية مفتوحة في ترميم غابات المدينة التي تضررت اشجارها بسبب تساقط الثلوج في كانون الثاني الماضي، بدأت منذ شباط الماضي وتستمر لغاية العاشر من آذار الحالي، بمشاركة 150 قائدا وكشافة في كل يوم عمل.

اضافة اعلان



وقال مدير مدينة الحسين للشباب، بسام الخلايلة في تصريحات،اليوم السبت، إن اقامة مثل هذه الأيام التطوعية يساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، مشيرا إلى أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات، والتي تعود بالفائدة على المجتمع، وخاصة مرتادي المواقع العامة والرياضية.



يشار الى أن الاشجار التي تضررت في مدينة الحسين للشباب جراء المنخفض الثلجي آخيرا، تجاوز عددها 1500 شجرة معمرة ويقارب عمرها 55 عاماً.



