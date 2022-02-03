الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

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الأردنيون يرتكبون 3926 مخالفة قطع إشارة ضوئية و2428 مخالفة مسير "عكس اتجاه السير"

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الخميس، 03-02-2022 10:11 م

الأردنيون يرتكبون 3926 مخالفة قطع إشارة ضوئية و2428 مخالفة مسير "عكس اتجاه السير"

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام الإحصاءات الجرمية والجهد المبذول خلال شهر كانون الثاني / 2022 لكافة وحداتها وتشكيلاتها.اضافة اعلان

 

وفي الجانب المروري وبما يتعلق بالسير، تعاملت إدارة السير المركزية مع 741 حادثا مرورياً نتج عنها إصابات بشرية.


ومن خلال حملاتها على المخالفات الخطرة ضبطت 3926 مخالفة لقطع الإشارة الضوئية الحمراء و 327 مخالفة للقيادة بصورة متهورة واستعراضية و1756 مخالفة لسرعات زائدة و2428 مخالفة للمسير بعكس اتجاه السير.


كما حررت إدارة الدوريات الخارجية من تحرير 41 الف مخالفة وضبطت 3 قضايا جمركية وضبطت 61 مركبة مطلوبة او مسروقة.  

 




 

 


 

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