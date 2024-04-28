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الأحد، 28-04-2024 02:36 م

إتفاقية تعاون وربط الكتروني بين الجمارك وغرفة صناعة إربد

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الوكيل الاخباري- وقعت دائرة الجمارك الأردنية وغرفة صناعة إربد اتفاقية تعاون في مجال الربط الإلكتروني بينهما بهدف إصدار شهادات المنشأ إلكترونية بديلة لشهادات المنشأ الورقية وذلك لتسهيل الاجراءات على الصناعيين وتوفير الوقت والجهد.

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وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة أن الجمارك تحرص وبشكل مستمر على التطوير والتحديث مع الإلتزام بالمعايير الدولية في تقديم أفضل الخدمات الجمركية من خلال الأتمتة والتحول الالكتروني الذي يضع الاردن على خارطة العالم التجارية وتسهيل إجراءات الصادرات الوطنية عبر المراكز الحدودية كافة بدءاً من مركز جمرك حدود العقبة.

من جهته عبر رئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان عن شكره لدائرة الجمارك وبما تقوم به من خدمات وتطوير مستمر بهدف تحسين بيئة الأعمال مشيداً بالتعاون المشترك بين غرفة الصناعة ودائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وبتوحيد جهود العمل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الخاصة بخطة التحديث الاقتصادية. .

 




 

 


 

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