الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية تكشف أسباب تراجع مستوى الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

توقعات عالمية بزيادة تفوق 20% للذهب والفضة في هذا التوقيت

استخدام الطاقة المتجددة في تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله جنوب لبنان

وزير التربية: توجه لبناء مراكز امتحانية متخصصة لعقد امتحان التوجيهي إلكترونيا

وزير التربية: الدورة الامتحانية الواحدة للتوجيهي تكلف 25 مليون دينار

%35.6 تراجع الصادرات الإسبانية إلى إسرائيل شباط الماضي

8425 معتقلاً من الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

ارتفاع عدد جثامين الشهداء في المقبرة الجماعية بخان يونس إلى 310

الثلاثاء، 23-04-2024 11:59 ص

الجمارك تحبط محاولة تهريب 73500 حبة كبتاجون مخدر بمركز حدود جابر

766e6ee8-5ec4-44a8-85a2-63935f8905b3


الوكيل الاخباري- صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز حدود جابر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تهريب (73500)حبة كبتاجون في قضيتين منفصلتين.اضافة اعلان


 وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب (38500) حبة كبتاجون مخدر قادمة مع أحد الركاب من دولة مجاورة تم اخفائها بهدف التهريب حيث تم تفتيشه بشكل دقيق بعد الاشتباه به والعثور على الكمية المذكورة في القضية الأولى.

و أضافت الجمارك أنه وفي نفس المركز الحدودي وبقضية اخرى  جرى ضبط كمية (35000) حبة كبتاجون مخدر عثر عليها بداخل أحد باصات الركاب القادم من دولة مجاورة بعد الاشتباه به وتفتيشه بشكل دقيق ليتم العثور على الكمية مخبأة بطريقة سرية. 

وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة عبر الحدود ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطن والاقتصاد على حد سواء. .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000462323

التربية تكشف أسباب تراجع مستوى الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم

الكهرباء-750x422

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

1713865274368

استخدام الطاقة المتجددة في تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه

1000462292

وزير التربية: الدورة الامتحانية الواحدة للتوجيهي تكلف 25 مليون دينار

1713865376056

ورشة حول احتضان دور الجامعات والبيئات التعليمية في البلقاء التطبيقية

420242313128584723770

وزير التربية: توجه لبناء مراكز امتحانية متخصصة لعقد امتحان التوجيهي إلكترونيا

أخبار متعلقة
de744d6b-370c-431a-82ce-6493a2f138cf

الجمارك تقيم مأدبة إفطار لمدراء الدوائر الرقابية والمدراء العامين السابقين

82fc3120-24d2-46fc-9f79-1c6da6ac8aea

الجمارك: بدء العد التنازلي لإلزامية تطبيق النظام الإلكتروني للموافقات المسبقة