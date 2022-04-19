الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

أمريكا تبحث في إمكانية تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

روسيا تقصف مئات الأهداف العسكرية

وقفة في غزة تضامناً مع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال

وزير الداخلية : عمال الوطن محط اهتمامنا

إتلاف لحوم فاسدة بالرصيفة

نائب الملك يشارك قادة متقاعدين من كتيبة أم الجيش مأدبة الإفطار

استشهاد فلسطينية متأثرة بجراحها في جنين

صحفية فلسطينية لـ الوكيل : اكثر من 20 شهيد فلسطيني منذ بداية شهر رمضان

مطلوب حاول الهروب من الأمن فصدم مركبتين في عمان

اللقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم تتوالى على موائد افطار مراكز الاصلاح

الثلاثاء، 19-04-2022 12:36 ص

إتلاف لحوم فاسدة بالرصيفة

10202028112343948383888


الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الاثنين جولات رقابية واسعة شملت المطاعم ومحال بيع اللحوم والمجمدات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأتلفت اللجنة التي يرأسها مساعد متصرف لواء الرصيفة احمد القلاب وضمت مندوبين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والادارة الملكية لحماية البيئة والبلدية وجهات أخرى كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في بعض الملاحم لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وقيدت بحقها مخالفات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202222214551839299822

وزير الداخلية : عمال الوطن محط اهتمامنا

f

نائب الملك يشارك قادة متقاعدين من كتيبة أم الجيش مأدبة الإفطار

الامن

مطلوب حاول الهروب من الأمن فصدم مركبتين في عمان

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

اللقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم تتوالى على موائد افطار مراكز الاصلاح

w

الملك لعاهل البحرين: اتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية

w

الملك: على المجتمع الدولي الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية

أخبار متعلقة
طططط

مخالفات عمالية في قطاع المطاعم الشعبية والحلويات تزامنا مع رمضان

bb

الرصيفة تحتفل بيوم العلم الأردني

320223020597595574955

أوقاف الرصيفة تطلق مسابقة منشد الرصيفة

دددد

الرصيفة : جولات رقابية على الاسواق واتلاف كميات من الدواجن

420221304430685740012

بلدية الرصيفة تنظم أسبوع رمضان الثقافي

320222123259606214049

رمضانيات: فعاليات ترفيهية للعائلات بارض الفرح بالرصيفة