إتلاف لحوم فاسدة بالرصيفة

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الاثنين جولات رقابية واسعة شملت المطاعم ومحال بيع اللحوم والمجمدات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.



وأتلفت اللجنة التي يرأسها مساعد متصرف لواء الرصيفة احمد القلاب وضمت مندوبين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والادارة الملكية لحماية البيئة والبلدية وجهات أخرى كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في بعض الملاحم لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وقيدت بحقها مخالفات.

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