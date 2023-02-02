إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في الرصيفة

الوكيل الاخباري- أتلفت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة، اليوم الخميس، مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، خلال تنفيذها لجولة تفتيشية.

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وقال متصرف لواء الرصيفة، محي الدين العدوان، إن اللجنة وبالتعاون مع البلدية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والأمن العام تواصل جولاتها التفتيشية لجميع المنشآت والمحال التجارية في اللواء، والتي نتج عنها اليوم ضبط وإتلاف 12 كيلو من الشاورما وقطع الدجاج المنتهية الصلاحية حسب الأصول وتحرير الضبوطات الرسمية بحق المخالفين.



ودعا العدوان جميع العاملين في المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال عملهم؛ حفاظا على الصحة والسلامة العامة وتجنبا للمخالفة.

