إجراءات تخفيفية حكومية تدخل حيز التنفيذ اليوم

الوكيل الإخباري - تدخل إجراءات الحكومة "التخفيفية" الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم مع الاستمرار بالعمل بأمر الدفاع 35 الذي ينص على ضرورة تلقي جرعتين من اللقاح الواقي من الوباء.

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وتتضمن الإجراءات المُعلنة سابقا، تخفيض فترة العزل للمصابين بالفيروس إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص الكشف عن كورونا "بي سي آر" ودون الحاجة لإجراء الفحص ذاته بعد انتهاء فترة العزل، وكذلك إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا.



وشملت أيضا إلغاء فحص "بي سي آر" للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين، إضافة إلى إلغاء فحص "بي سي آر" كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم (35)، الذي ينصّ على ضرورة الحصول على جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.



وألغت الحكومة شرط التسجيل على المنصة الإلكترونية GATEWAY2JORDAN"" للأردنيين قبل القدوم إلى المملكة، بدءا من اليوم.



وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول أن الهدف من الإجراءات التخفيفية، "العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية والسياحية، خصوصاً مع بدء انحسار الموجة الحالية التي تمر بها المملكة".



وفي المدارس التي عاد الطلبة فيها للتعليم الوجاهي، ألغت الحكومة نسبة 10% لتحويل الصفّ أو المدرسة إلى التَّعليم عن بُعد، والاكتفاء بعزل الطَّالب أو المعلم المصاب فقط لمدَّة 5 أيَّام من تاريخ أخذ العيِّنة، ويعود بعدها إلى الدِّراسة دون الحاجة لإجراء فحص "بي سي آر".



وستصدر الحكومة التَّقرير الوبائي المتعلق بفيروس كورونا أسبوعيَّاً بدلاً من التَّقرير اليومي بعد انتهاء الموجة الحاليَّة من الوباء.



وأشار الشبول وهو الناطق باسم الحكومة، إلى "أهمية استمرار الحملات التوعوية لحث المواطنين والمقيمين على تلقي مطاعيم كورونا، للمضي قدماً نحو المزيد من الإجراءات التخفيفية، في حال لم تحدث أي موجات جديدة من الوباء خلال الفترة المقبلة".



والاثنين، سجل الأردن 21 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و8234 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1631708 إصابات، وفق وزارة الصحة.



وارتفع عدد الوفيات إلى 13835 وفاة منذ بدء الجائحة.





