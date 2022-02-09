الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

الوكيل الإخباري - قالت عضو لجنة الأوبئة الدكتورة نجوى خوري، إن الأردن وصل إلى نسبة انتشار واسعة بفيروس كورونا، ولم يعد هناك داعٍ لإجراء فحص PCR بشكل متكرر أكثر من مرة خلال الأسبوع.

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وأضافت خوري لـ" الوكيل الإخباري" أن ما جاء في تقرير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) عن وضع الأردن ضمن قائمة الدول الأعلى بخطر انتشار كورونا بات معروفاً، خاصة مع انتشار اوميكرون بشكل كبير، داعية إلى توجيه كل الجهود لما ينفع المواطنين من إجراءات حماية، وعدم التركيز فقط على إجراء الفحوصات بشكل مكرر.



وبينت أن ما يهمنا، هو نسبة الانتشار التي وصلت إلى 30% ، أي أن من بين كل 10 أشخاص هناك احتمالية وجود 3 أشخاص مصابين، وقد لا تظهر عليهم أعراض، لذا فإن توجيه الجهود نحو حماية المواطنين وتطبيق البروتوكول الصحي أهم من إجراء الفحوصات.



وشددت إن التركيز الآن يجب أن ينصب على الإجراءات الصحية الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاح، مع توجيه الفحوصات على من لديهم معدلات اختطار أكبر، خاصة مراجعي المستشفيات والمصابين بالأمراض المزمنة.



وحول اللقاحات اشارت خوري، إلى أن الفيروس سيبقى معنا ولا مفر من ذلك، مشددة على أن الحل لتخفيف حدة الانتشار هو ضرورة تلقي مختلف فئات المجتمع جرعات اللقاح الثلاثة بما فيهم طلبة المدارس.

ووضعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الأردن ضمن المستوى الرابع، وهو المستوى الأعلى خطورة في انتشار كورونا.