الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

الاقتصاد الرقمي: 500 ألف استفسار وردت لسند جو منذ انطلاقه

الأمن: خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الأردن ضمن قائمة الدول الأعلى بخطر انتشار كورونا

أسعار الذهب محليا

الصناعة والتجارة: دراسة ميدانية لمقارنة اسعار السلع بعد تخفيض الجمارك

وفيات الأربعاء 9-2-2022

نقيب الألبسة :انخفاض الأسعار في آذار القادم

الشوبكي : أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023

الأربعاء، 09-02-2022 11:01 ص

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

295642_56_1608124226


الوكيل الإخباري - قالت عضو لجنة الأوبئة الدكتورة نجوى خوري، إن الأردن وصل إلى نسبة انتشار واسعة بفيروس كورونا، ولم يعد هناك داعٍ لإجراء فحص PCR  بشكل متكرر أكثر من مرة خلال الأسبوع.

اضافة اعلان


وأضافت خوري لـ" الوكيل الإخباري" أن ما جاء في تقرير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) عن وضع الأردن ضمن قائمة الدول الأعلى بخطر انتشار كورونا بات معروفاً، خاصة مع انتشار اوميكرون بشكل كبير، داعية إلى توجيه كل الجهود لما ينفع المواطنين من إجراءات حماية، وعدم التركيز فقط على إجراء الفحوصات بشكل مكرر.


وبينت أن ما يهمنا، هو نسبة الانتشار التي وصلت إلى 30% ، أي أن من بين كل 10 أشخاص هناك احتمالية وجود 3 أشخاص مصابين، وقد لا تظهر عليهم أعراض، لذا فإن توجيه الجهود نحو حماية المواطنين وتطبيق البروتوكول الصحي أهم من إجراء الفحوصات.


وشددت إن التركيز الآن يجب أن ينصب على الإجراءات الصحية الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاح، مع توجيه الفحوصات على من لديهم معدلات اختطار أكبر، خاصة مراجعي المستشفيات والمصابين بالأمراض المزمنة.


وحول اللقاحات اشارت خوري، إلى أن الفيروس سيبقى معنا ولا مفر من ذلك،  مشددة على أن الحل لتخفيف حدة الانتشار هو ضرورة تلقي مختلف فئات المجتمع جرعات اللقاح الثلاثة بما فيهم طلبة المدارس. 

 

ووضعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الأردن ضمن المستوى الرابع، وهو المستوى الأعلى خطورة في انتشار كورونا. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8879

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

WhatsApp Image 2022-02-09 at 9.43.28 AM

السفيرة الفرنسية تزور وزارة العمل

0L5A0176

الاقتصاد الرقمي: 500 ألف استفسار وردت لسند جو منذ انطلاقه

1020201712013803368955

الأمن: خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

main_image6202c819067cd

حملة لردم الحفر والآبار المهجورة في معان

Every-Day-Faith-GIVE-Generosity-Changes-Everything-Part-1-iStock-490589086-1

التنمية: دمج 1629 طفلا في أسر بديلة

أخبار متعلقة
bsam-hjawy-dw-ljnt-alawbyt

حجاوي لـ"الوكيل الاخباري": المؤشرات تدل على أننا سنُسجّل ذروة إصابات كورونا الأسبوع المقبل

59967182_101

الصحة: لا يمكن إصابة الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون

619a900cefd62

إصابة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى بفيروس كورونا

0L5A9584

28 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لشراء لقاحات كورونا

0L5A9566

الاوبئة: نسبة انتشار أوميكرون في الأردن 45%

WhatsApp Image 2022-01-11 at 4.27.27 PM

ولي العهد يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا