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الإثنين، 07-02-2022 09:06 ص

بلعاوي يوضح حول اعراض حبوب "باكسلوفيد" لعلاج كورونا

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الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، إن حبوب عقار "باكسلوفيد" لعلاج كورونا الذي اعطاه الأردن الإجازة الطارئة مؤخر، يسبب بعض الأعراض الدوائية المرافقة.اضافة اعلان


وأضاف بلعاوي لـ" الوكيل الإخباري" أن الاعراض التي يسببها العقار بسيطة وغير شديدة، منوهاً إلى أنه وفقاً للدراسات هذه الأعراض لا تشكل خطراً على المريض.

واشار إلى أن العلاج آمن لمرضى السكري والضغط والامراض المزمنة، ولا يؤثر عليهم.

وقال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي لـ "الوكيل الإخباري" بوقت سابق، إن الحبوب تؤخذ على مدار 5 أيام من تاريخ تسجيل الإصابة، مشدداً على إن حبوب دواء فايزر " أقراص باكسلوفيد" لا تغني عن تلقي اللقاح.

وأعلن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الخميس الماضي عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر "Paxlovid" المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص.

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