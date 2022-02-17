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الخميس، 17-02-2022 08:16 م

وزير السياحة: إجراءات الحكومة التخفيفية ستساهم بتنشيط الحركة السياحية وتسهيل قدوم السياح

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الوكيل الاخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، ستساهم بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على على القطاع السياحي، وستنعكس إيجابا على تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين الى المملكة، وتسهيل حركة وصولهم.اضافة اعلان


وأكد الفايز في تصريح صحفي أن التواصل الدائم مع الجمعيات السياحية ومختلف مزودي الخدمات السياحية، للاستماع الى مطالبهم وإيجاد ووضع الحلول المناسبة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بهم إثر الجائحة.

وقال الوزير الفايز، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، مؤكداً أنه من خلال التشاركية الحقيقة التي انتهجتها الوزارة مع القطاع الخاص، وبهمة وتكاتف العاملين بالقطاع ومزودي الخدمة والعمل بروح الفريق الواحد سنستطيع تجاوز هذه الأزمة.

وكانت قد أعلنت الحكومة اليوم الخميس، حزمة من الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1/ 3/ 2022.

وتشمل الإجراءات تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام، وإلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص بي سي آر للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.


كما شملت الإجراءات، إلغاء فحص بي سي آر كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، الذي ينصّ على ضرورة تلقِّي جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.

 




 

 


 

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