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الإثنين، 01-02-2021 05:29 م

إجراءات صارمة ضد رافضي الحجر الصحي بعمان

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الوكيل الاخباري - قال محافظ العاصمة، سعد شهاب، الاثنين، إنّ لجان ستقوم بالتفتيش على المنازل للتأكد من التزام المصابين بفيروس كورونا المستجد.
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وأضاف شهاب، لـ "المملكة"، أنه تم تشكيل لجان في العاصمة عمّان، كل لجنة فيها "حاكم إداري، مندوب من الأمن العام، وطبيب من وزارة الصحة".

وتابع: "اللجان ستقوم بجولات على المنازل وأحيانا من خلال الاتصال، حيث إنّ هناك فئات غير ملتزمة بالحجر المنزلي.

وأشار، إلى أنه سيتم تحويل الأشخاص غير الملتزمين بالحجر المنزلي إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال فترة الحجر، وثم تحويلهم إلى المدعي العام وثم اتخاذ الإجراء الإداري.

يشار إلى أن عددا من الأشخاص، قدموا من بريطانيا وبعضهم غير ملتزم بالحجر المنزلي، مخالفين بذلك تعليمات صادرة عن الجهات الصحية المختصة.

 




 

 


 

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