إجراءات لإدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض

الوكيل الاخباري - أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي لكافة المديريات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومديرياتها في المحافظات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدامة عمل القطاعات الأساسية وسلاسل التوريد الخاصة بها في ظل الأحوال الجوية المتوقعة الاسبوع الحالي .



وأكد الشمالي ضرورة متابعة تزود المخابز بكميات اضافية من مادة الطحين تغطي استهلاكها لعدة أيام إضافية عن المعتاد في الظروف العادية مؤكدا أن المطاحن أيضا ستواصل عملها لتلبية احتياجات القطاع.



كما أكد أهمية استمرار التواصل مع الجهات ذات العلاقة بخاصة شركة مصفاة البترول ونقابة اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز المنزلي لضمان توفر المحروقات بشكل عام وعلى وجه الخصوص الديزل والكاز والغاز المنزلي.



وأوعز ايضا بادامة الجولات الرقابية على الأسواق خلال فترة المنخفض الجوي لضمان التطبيق الامثل لقانون الصناعة والتجارة والاطمئنان على توفر المواد التموينية والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق.

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