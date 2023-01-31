الشمالي: اللجنة الأردنية العراقية المشتركة تلتئم الشهر المقبل في بغداد

الوكيل الاخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن اللجنة الأردنية العراقية المشتركة ستلتئم في بغداد يومي 8 و 9 الشهر المقبل.

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وأضاف الشمالي الذي يرأس الجانب الأردني في هذه الاجتماعات، أن على أجندة اللجنة المشتركة العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات سيما الاقتصادية منها .



وأشار إلى أنه سيتم بحث تعزيز التجارة البينية وإزالة الصعوبات التي تواجهها، وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة في العراق والأردن، والعمل على إقامة مشاريع استثمارية خاصة في ضوء مزايا وحوافز غير مسبوقة وفرها قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، وكذلك وجود العديد من المجالات للاستثمار في العراق .



وقال إن الاجتماعات ستتناول متابعة سير العمل بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، ومشروعات التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، والتعاون في مجالات الطاقة والنقل والجمارك و الصحة والغذاء التجارة والصناعة وغيرها من المجالات .



وأضاف أنه سيتم عقد ملتقى أعمال أردني عراقي على هامش اجتماعات اللجنة للتباحث في مجالات التعاون المقبلة على صعيد رجال الأعمال والقطاع الخاص في كل البلدين لخدمة المصالح المشتركة.

