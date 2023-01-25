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الأربعاء، 25-01-2023 07:38 م

وزير الصناعة : رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن إقامة مركز للمعارض سينشط حركة التجارة والسياحة وفرص العمل، موضحا أن هذه الفكرة ""انبثقت من رؤية التحديث الاقتصادي لغرض البدء بإعداد الدراسات اللازمة، وهناك نوع من التناغم بين الوزارات المعنية".

وأضاف في تصريحات صحفية الأربعاء، تعقيبا على اجتماع عقد في قصر الحسينية، اطلع فيها جلالة الملك عبدالله الثاني، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والعمل وفق الإطار الزمني المحدد، أنه سيتم رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها والمشاورة عليها لغرض إقرارها خلال شهر شباط/فبراير المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل فريق عمل وطني للبدء بتنفيذ الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية".

"ما نقوم به حاليا إعداد تقرير لجاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية لغرض إعداد استراتيجية كاملة وخطط عمل تغطي كافة المحاور للشركات للتحول نحو التجارة غير التقليدية وسيتم بنهاية كانون الثاني/يناير الحالي الانتهاء من تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية والبدء بإعداد مسودة لتطوير التجارة الإلكترونية"، وفق الشمالي.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قدم إطارا للأولويات التي بدأت الحكومة تطبيقها على 9 وزارات إلى جانب موضوع نظام المراقبة الإلكتروني الذي سيتم اعتماد لمتابعة تسليم الخطط بشكل شهري.

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